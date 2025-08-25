Die Zollpolitik von US-Präsident Donald Trump erschwert das Geschäft der DHL Group in den USA. Daher schränkt der DAX-Konzern den Paketversand von Deutschland aus deutlich ein. Demnach werden dorthin vorerst nur noch Pakete befördert, die als Geschenk deklariert sind und deren Inhalt nur bis zu 100 US-Dollar (aktuell etwa 86 Euro) wert ist.Pakete von Privatleuten, die mehr wert sind, können vom vergangenen Samstag an nur noch als teurere Expresssendungen in die USA verschickt werden. Bei allen Paketen ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2025 Der Aktionär