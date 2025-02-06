WIESBADEN (ots) -Auftragseingang im Bauhauptgewerbe, Juni 2025-2,6 % zum Vormonat (real, saison- und kalenderbereinigt)+2,9 % zum Vorjahresmonat (real, kalenderbereinigt)+4,2 % zum Vorjahresmonat (nominal)Umsatz im Bauhauptgewerbe, Juni 2025-0,5 % zum Vorjahresmonat (real)+2,1 % zum Vorjahresmonat (nominal)Der reale (preisbereinigte) Auftragseingang im Bauhauptgewerbe ist im Juni 2025 gegenüber Mai 2025 kalender- und saisonbereinigt um 2,6 % gesunken. Wie das Statistische Bundesamt (Destatis) mitteilt, nahm dabei der Auftragseingang im Hochbau um 12,2 % zu, während der Auftragseingang im Tiefbau um 13,1 % sank.Im Vergleich zum Vorjahresmonat Juni 2024 stieg der reale, kalenderbereinigte Auftragseingang im Bauhauptgewerbe im Juni 2025 um 2,9 % (nominal: +4,2 %). Dabei nahm der Auftragseingang im Hochbau um 8,0 % zu und im Tiefbau um 1,4 % ab.Im 1. Halbjahr 2025 stieg der Auftragseingang real um 7,3 % und nominal um 9,4 %. Dabei verzeichneten beide Bauarten Steigerungen: Der Hochbau stieg innerhalb der ersten sechs Monate 2025 um 5,6 %, der Tiefbau um 8,7 % gegenüber dem Vorjahreszeitraum.Realer Umsatz im Juni leicht gesunken, im 1. Halbjahr im PlusDer reale Umsatz im Bauhauptgewerbe war im Juni 2025 um 0,5 % niedriger als im Vorjahresmonat. Der nominale Umsatz stieg im gleichen Zeitraum um 2,1 % auf 10,1 Milliarden Euro. Die Zahl der im Bauhauptgewerbe tätigen Personen nahm im Juni 2025 gegenüber dem Vorjahresmonat um 1,0 % zu.Im 1. Halbjahr 2025 stiegen die Umsätze im Vergleich zum Vorjahreszeitraum real um 2,2 %, nominal um 4,6 %. Die Zahl der tätigen Personen stieg nach einem leichten Beschäftigungsrückgang im Vorjahr (Jahr 2024: -0,4 %) im 1. Halbjahr 2025 leicht um 0,9 %.Methodische Hinweise:In allen Meldungen zu Konjunkturindikatoren sind die unterschiedlichen Vergleichszeiträume zu beachten. Im Fokus der Konjunkturbeobachtung steht der Vergleich der kalender- und saisonbereinigten Werte zum Vormonat/Vorquartal. Hieraus lässt sich die kurzfristige konjunkturelle Entwicklung ablesen. Der kalenderbereinigte Vorjahresvergleich dient einem längerfristigen Niveauvergleich und ist von saisonalen Schwankungen und Kalendereffekten unabhängig.Der Monatsbericht im Bauhauptgewerbe, aus dem die Angaben in dieser Pressemitteilung stammen, erfasst Betriebe von rechtlichen Einheiten mit 20 und mehr tätigen Personen, die überwiegend einer der folgenden wirtschaftlichen Tätigkeiten nachgehen: Errichtung von Hochbauten im Rohbau, Ausführen von Tief- oder Spezialbauarbeiten. Weitere methodische Hinweise finden sich in den Erläuterungen zur Statistik und der Erläuterung zur Saisonbereinigung sowie in den Qualitätsberichten zum Baugewerbe.Wichtige Informationen:Basisdaten und lange Zeitreihen zum Bauhauptgewerbe können über Tabellen Monatsbericht im Bauhauptgewerbe (44111) und Auftragsbestand im Bauhauptgewerbe (44141) in der Datenbank GENESIS-Online sowie auf der Themenseite "Konjunkturindikatoren" abgerufen werden.Die Ergebnisse zum Auftragseingang im Bauhauptgewerbe sind auch im "Dashboard Konjunktur" verfügbar, das Teil des "Dashboard Deutschland" (www.dashboard-deutschland.de) ist. In diesem Datenportal bündelt das Statistische Bundesamt hochaktuelle Indikatoren der amtlichen Statistik und weiterer Datenanbieter zu den Themen Wirtschaft und Finanzen sowie Arbeitsmarkt, Bauen und Wohnen, Energie und Ukraine. Mit dem "Pulsmesser Wirtschaft" steht dort auch ein Tool zur Konjunkturbeobachtung in Echtzeit bereit.Diese Pressemitteilung ist, gegebenenfalls ergänzt mit weiteren Informationen und Verlinkungen zum Thema, veröffentlicht unter www.destatis.de/pressemitteilungen.Weitere Auskünfte:Konjunktur des BaugewerbesTelefon: +49 611 75 4733www.destatis.de/kontaktPressekontakt:Statistisches BundesamtPressestellewww.destatis.de/kontaktTelefon: +49 611-75 34 44Original-Content von: Statistisches Bundesamt, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/32102/6103112