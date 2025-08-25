München (ots) -
Was viele unterschätzen: Trockene, verhornte Haut ist nicht nur ein kosmetisches Thema, sondern kann auch zu Schmerzen, Rissen und Entzündungen führen.
Die Traditionsmarke efasit, seit über 80 Jahren Synonym für hochwertige Fuß- und Beinpflege, präsentiert jetzt eine neue Generation wirksamer Produkte, die medizinische Kompetenz mit moderner Beauty-Pflege verbinden. Gepflegte Füße sind die Basis für Wohlbefinden, Eleganz und Selfcare. Der efasit Hornhaut Sofort-Entferner, Fußpflege so einfach wie nie:
- Wirksam bereits nach der ersten Anwendung
- Entfernt Hornhaut in nur 10 Minuten
- Ohne Hobeln und Raspeln: Für eine langanhaltend glatte Haut
- Einzigartiger Flaschenaufsatz mit Drehmechanismus ermöglicht einfache, präzise Dosierung
- Mit regenerierendem Panthenol, feuchtigkeitsspendendem Glycerin und keratolytischem Urea
Das Ergebnis: langanhaltend weiche und gepflegte Füße, ganz ohne aufwendige Tools.
Unsere Füße tragen uns durchs Leben, sie verdienen dieselbe Aufmerksamkeit wie Gesicht und Hände.
Pressekontakt:
KARKALIS COMMUNICATIONS GMBH
Melanie Kostinek
m.kostinek@karkalis-communications.com
T +49 (0)89 21 89 64 55
Original-Content von: efasit, übermittelt durch news aktuell
Originalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/180612/6103107
