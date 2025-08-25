Jeden Montagmorgen berichten wir über fünf Dinge, die zum Wochenstart wichtig sind. Diesmal geht es um KI in der Politik, "Job Hugging", die Zukunft des Smartphones, iOS 26 und den Umzug von Playlisten. In diversen Studien haben sich Forschende bereits damit auseinandergesetzt, welche Jobs Künstliche Intelligenz in Zukunft übernehmen könnte. Immer wieder werden dabei digitale Berufe wie Programmier:innen genannt. Arbeitnehmer:innen im handwerklichen ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2025 t3n