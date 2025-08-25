FRANKFURT (dpa-AFX) - Der Euro hat am Montag die deutlichen Kursgewinne vom Freitag nahezu komplett gehalten. Am Morgen wurde der Euro zu 1,1719 US-Dollar gehandelt, nachdem er am Freitagabend bei 1,1743 Dollar den höchsten Stand seit Ende Juli erreicht hatte.

Am Freitag hatte die Aussicht auf eine Zinssenkung der US-Notenbank Fed im September den Dollar belastet, was dem Euro im Gegenzug Auftrieb verlieh. Zeitweise ging es mehr als einen Cent nach oben. Auslöser war eine Rede von Fed-Chef Jerome Powell bei einem Notenbankertreffen in Jackson Hole, in der er Risiken für den amerikanischen Arbeitsmarkt hervorhob.

Mit dem Verweis auf eine Verschiebung der Risiken in Richtung Arbeitsmarktschwäche habe Powell deutlich gemacht, dass es im September zu einer Zinssenkung kommen könnte, heißt es in einer Einschätzung von Analysten der Landesbank Hessen-Thüringen, Helaba. Am Markt werde eine Zinssenkung in den USA wieder mit einer Wahrscheinlichkeit von 86 Prozent eingepreist. Vor der Rede von Powell war die Wahrscheinlichkeit deutlich niedriger eingeschätzt worden.

Im weiteren Tagesverlauf könnte das Ifo-Geschäftsklima für Deutschland für Bewegung sorgen, das am Vormittag um 10.00 Uhr erwartet wird./jkr/mis