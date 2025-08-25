© Foto: Arne Dedert - dpaKeurig Dr Pepper greift tief in die Kaffeekasse: Der US-Getränkekonzern übernimmt den niederländischen Rivalen JDE Peet's für mehr als 18 Milliarden US-Dollar. Die Aktie der Niederländer geht am Montagmorgen steil.Die US-Amerikaner bieten 31,85 Euro je Aktie in bar - ein Aufschlag von rund 20 Prozent auf den Schlusskurs vom 22. August und 33 Prozent über dem Durchschnitt der letzten drei Monate. Mit Marken wie Jacobs, L'OR und Peet's sichert sich KDP ein globales Kaffee- und Tee-Portfolio mit mehr als 50 Labels. Dementsprechend legte die Aktie von Peet's gleich am Montagmorgen um 20 Prozent zu, auf zuletzt 31,60 bei Tradegate. Der Schritt kommt zu einem Zeitpunkt, an dem KDPs …Den vollständigen Artikel lesen ...
