Während der Bitcoin-Kurs nahe seiner Höchststände stagniert, hat Ethereum am Wochenende den Turbo gezündet. Die zweitgrößte Kryptowährung der Welt erreichte am Sonntag ein neues Rekordhoch und sendete damit ein starkes Signal an den Markt.Es ist der Paukenschlag, auf den ETH-Anleger gewartet haben. Am Freitagabend erreichte der Kurs von Ethereum in der Spitze 4.887 Dollar und überwand damit das bisherige Allzeithoch vom 8. November 2021 von 4.867 Dollar. Am Sonntagabend setzte der Kurs noch einen ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2025 Der Aktionär