Ethereum hat am Freitag ein neues Rekordhoch erreicht. Doch die zweitgrößte aller Kryptowährungen könnte jetzt noch mehr Chancen für Investoren bieten. Zumindest aus dem Umfeld von Donald Trump kamen neue Käufe. Allzeithoch & Trump-Käufe Der Kurs von Ethereum hat am vergangenen Freitag die Marke von 4.800 US$ gesprengt und ist auf ein neues Rekordhoch gestiegen. Auslöser ist die Rede von Jerome Powell in Jackson Hole gewesen, in der der Notenbanker ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2025 sharedeals.de