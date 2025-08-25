Der DAX bleibt in Rekordhochnähe. In der abgelaufenen Woche gab es letztlich keine großen Veränderungen, das größte deutsche Börsenbarometer schloss lediglich 4 Punkte bzw. +0,02% höher bei 24.363 Punkten. Die höchsten Gewinne erzielten Zalando und Bayer, DHL Group rutschten ans DAX-Ende. Kommt es nun zu einer neuen Bestmarke? Zum Wochenauftakt gab es leichte Abgaben, die am Dienstag aber wieder bullisch gekontert wurden. Der Mittwoch brachte aufgrund ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2025 sharedeals.de