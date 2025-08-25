Prismo Metals Inc. (0,10 CAD; WKN: A2QEDG; ISIN: CA74275P1071) mit Sitz in Vancouver verfolgt eine klare Wachstumsstrategie im Bereich der Edel- und Basismetall-Exploration. Das Unternehmen richtet seinen Fokus derzeit auf drei Schlüsselprojekte: Palos Verdes im traditionsreichen Pánuco-Copala-Distrikt in Sinaloa (Mexiko), wo hochgradige Silber- und Goldvorkommen bekannt sind. Weiter Los Pavitos, ein 5.289 Hektar großes Areal in Sonora mit vielversprechendem Goldpotenzial sowie Hot Breccia in Arizona (USA), ein 1.420 Hektar großes Projekt im Herzen des renommierten Arizona Copper Belt, das Potenzial ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2025 Alphabriefe