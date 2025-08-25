EQS Zulassungsfolgepflichtmitteilung: Henkel AG & Co. KGaA / Bekanntmachung nach Art. 5 Abs. 1 lit. b) der Verordnung (EU) Nr. 596/2014 und Art. 2 Abs. 2 und 3 der Delegierten Verordnung (EU) 2016/1052 // Erwerb eigener Aktien / 15. Zwischenmeldung

Henkel AG & Co. KGaA: Veröffentlichung einer Kapitalmarktinformation



25.08.2025 / 09:25 CET/CEST

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.





Henkel AG & Co. KGaA

Düsseldorf

WKN: 604840 / ISIN: DE0006048408

WKN: 604843 / ISIN: DE0006048432

Bekanntmachung nach Art. 5 Abs. 1 lit. b) der Verordnung (EU) Nr. 596/2014 und Art. 2 Abs. 2 und 3 der Delegierten Verordnung (EU) 2016/1052

Erwerb eigener Aktien / 15. Zwischenmeldung

Im Zeitraum vom 18. August 2025 bis einschließlich 22. August 2025 wurden insgesamt Stück 99.618 Vorzugsaktien (ISIN DE0006048432) und Stück 33.850 Stammaktien (ISIN DE0006048408) im Rahmen des Aktienrückkaufprogramms der Henkel AG & Co. KGaA erworben, dessen Beginn mit Bekanntmachung vom 9. Mai 2025 gemäß Art. 5 Abs. 1 lit. a) der Verordnung (EU) Nr. 596/2014 und Art. 2 Abs. 1 der Delegierten Verordnung (EU) Nr. 2016/1052 für den 12. Mai 2025 mitgeteilt wurde.

Dabei wurden jeweils Vorzugs- bzw. Stammaktien wie folgt erworben, wobei der gewichtete Durchschnittskurs ohne Erwerbsnebenkosten mit 4 Nachkommastellen angegeben wird:

Vorzugsaktien

Rückkauftag Handelsplatz

(MIC) Aggregiertes Volumen

in Stück Volumengewichteter

Durchschnittskurs (EUR) Betrag (EUR) 18.08.2025 XETR 19.618 71,4146 1.401.011,66 19.08.2025 XETR 20.000 72,2499 1.444.998,10 20.08.2025 XETR 20.000 73,4632 1.469.263,16 21.08.2025 XETR 20.000 73,4134 1.468.267,00 22.08.2025 XETR 20.000 73,7336 1.474.671,12 Gesamt 99.618 72,8604 7.258.211,04

Stammaktien

Rückkauftag Handelsplatz

(MIC) Aggregiertes Volumen

in Stück Volumengewichteter

Durchschnittskurs (EUR) Betrag (EUR) 18.08.2025 XETR 4.768 65,3874 311.767,20 19.08.2025 XETR 8.266 66,2557 547.669,95 20.08.2025 XETR 8.953 67,2263 601.877,35 21.08.2025 XETR 4.448 67,0265 298.133,85 22.08.2025 XETR 7.415 67,2692 498.801,40 Gesamt 33.850 66,7134 2.258.249,75

Die Geschäfte sind auch auf der Internetseite der Henkel AG & Co. KGaA unter www.henkel.de/ir bzw. www.henkel.com/ir veröffentlicht.

Das Gesamtvolumen der bislang im Rahmen dieses Aktienrückkaufs im Zeitraum vom 12. Mai 2025 bis einschließlich 22. August 2025 erworbenen Aktien beläuft sich auf Stück 5.849.304 Vorzugsaktien und Stück 1.493.481 Stammaktien.

Der Erwerb der Aktien der Henkel AG & Co. KGaA erfolgte durch eine von der Henkel AG & Co. KGaA beauftragte Bank über die Börse und/oder über ausgewählte multilaterale Handelssysteme (multilateral trading facilities - MTF).

Düsseldorf, 25. August 2025

Henkel AG & Co. KGaA

Der Vorstand

