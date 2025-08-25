München (ots) -- Sascha und Nicole Fingerhuth heiraten in Las Vegas- Überraschungsausflug für Angelika- Neue Folge "Bella Italia - Camping auf Deutsch" am 25. August 2025, immer montags um 20:15 Uhr bei RTLZWEI und sieben Tage vorab auf RTL+Ob glänzende Nächte in Las Vegas, ein mutiger Sprung ins Delfinbecken oder die aufregende Suche nach der großen Liebe - für die Fingerhuths wird Amerika zum Schauplatz großer Gefühle. Angelika stellt sich ihren Ängsten und die Familie rund um Sascha Bohner stürzt sich ins Nachtleben. Neue Folgen von "Bella Italia - Camping auf Deutsch" - montags um 20:15 Uhr bei RTLZWEI.Für Nicole und Sascha Fingerhuth sowie ihre Freunde Jacky und Mike führt die USA-Reise weiter nach Nevada. Vor allem Sascha, ein leidenschaftlicher Las-Vegas-Fan, ist völlig begeistert vom Glamour, Prunk und nicht zuletzt vom Poker. Für eine besondere Pokernacht wirft er sich sogar in einen eleganten Anzug - doch seine Frau hat andere Pläne. Plötzlich fährt eine weiße Limousine vor und Nicole steigt im weißen Kleid heraus. Sascha kann es kaum fassen. Was das wohl bedeutet?Peter und Angelika sind seit 14 Jahren ein Paar und verbringen ihren Urlaub in Florida. Seit einem Unfall ist Angelika halbseitig gelähmt, wodurch ihre Bewegungsfreiheit eingeschränkt ist. Zudem hat sie seitdem große Angst vor tiefem Wasser und geht nicht mehr schwimmen. Peter möchte ihr daher eine besondere Freude machen: Er überrascht sie mit einem Termin zum Delfinschwimmen. Diese Tiere werden häufig auch zu therapeutischen Zwecken eingesetzt und sind damit perfekt für Angelika. Als sie am Ort des Geschehens ankommen, ist ihre Freude riesig - doch trotz Schwimmweste und zwei Helfern im Wasser bleibt die Angst groß. Wird Angelika den Mut aufbringen, im tiefen Wasser gemeinsam mit den Delfinen zu schwimmen?Auch bei Sascha Bohner, seiner Freundin Raffaela und der Familie ist einiges geboten. Sie stürzen sich ins Nachtleben und halten gleichzeitig Ausschau nach einem potenziellen Partner für Saschas Schwester Anja. Mit dem ersten Kaltgetränk in der Hand werden die Männer aufmerksam beobachtet - und schon bald die Frauen angesprochen. Nervös behält Sascha die Situation im Blick. Wird Anja in den USA tatsächlich ihren Traummann finden?Die Sendung wird von STORYHOUSE produziert. Ausstrahlung am 25. August 2025, um 20:15 Uhr, bei RTLZWEI und sieben Tage vorab auf RTL+.Über "Bella Italia - Camping auf Deutsch":Der Campingplatz Marina di Venezia ist als größter Campingplatz Europas ein ganz besonderer Mikrokosmos. Mehr als 12.000 Camper kommen jedes Jahr hierher, die meisten von ihnen sind deutsche Gäste. Mit einem riesigen Wasserpark, Restaurants und Supermärkten bietet der Platz viel Abwechslung und einen Blick auf die Lagunenstadt Venedig. Die Doku-Soap "Bella Italia - Camping auf Deutsch" begleitet die Urlauber in der schönsten Zeit des Jahres und zeigt die facettenreichen Erlebnisse der Gäste - von großen Freuden und glücklichen Momenten bis hin zu den kleinen und großen Dramen, die sich im Urlaub abspielen können.Pressekontakt:RTLZWEIKommunikation089 - 641850kommunikation@rtl2.deunternehmen.rtl2.deOriginal-Content von: RTLZWEI, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.ch/de/pm/100001974/100934171