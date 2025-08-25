DJ ÜBERBLICK am Morgen/Konjunktur, Zentralbanken, Politik

Die wichtigsten Ereignisse und Meldungen zu Konjunktur, Zentralbanken, Politik aus dem Programm von Dow Jones Newswires

Auftragseingang im Bauhauptgewerbe sinkt im Juni

Der Auftragseingang im deutschen Bauhauptgewerbe ist im Juni saison- und kalenderbereinigt um 2,6 Prozent gegenüber dem Vormonat gefallen. Wie das Statistische Bundesamt (Destatis) mitteilte, nahm dabei der Auftragseingang im Hochbau um 12,2 Prozent zu, während der Auftragseingang im Tiefbau um 13,1 Prozent sank.

+++ Konjunkturdaten +++

Singapur Verbraucherpreise Juli +0,6% gg Vj (PROG: +0,75%)

