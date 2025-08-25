Der Bundessuchtbeauftragte sieht den ausufernden digitalen Medienkonsum von Kindern kritisch. Von einer vieldiskutierten Maßnahme hält er aber nichts. Der Sucht- und Drogenbeauftragte der Bundesregierung, Hendrik Streeck, setzt sich für "strikt abgestufte Altersvorgaben für soziale Medien" ein, um den hohen digitalen Medienkonsum Minderjähriger zu begrenzen. "Es ist wissenschaftlich nachgewiesen, dass Kinder und Jugendliche, die in hohem Maße nicht ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2025 t3n