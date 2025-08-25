Schlechte Nachrichten für Bitcoin-Bullen: Die wichtigste Kryptowährung ist am Wochenende unter Druck geraten und notiert nun deutlich unter der Marke von 113.000 Dollar. Im Markt macht das Gerücht die Runde, dass ein massiver Abverkauf durch einen einzigen Großinvestor - einen sogenannten "Wal" - für den Kurssturz verantwortlich ist. Das Geld scheint unterdessen in einen alten Rivalen zu fließen.Nach einem kurzen Hoffnungsschimmer am Freitag, als der Bitcoin im Zuge der Rede von US-Notenbankchef ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2025 Der Aktionär