25.08.2025 / 10:03 CET/CEST

Im Zeitraum vom 18.August 2025 bis einschließlich 22.August 2025 wurden insgesamt 144.795 Aktien im Rahmen des laufenden Aktienrückkaufprogrammes der Heidelberg Materials AG erworben.

Dabei wurden jeweils folgende Stückzahlen zurückgekauft:

Datum Gesamtzahl

der erworbenen Aktien Täglich gewichteter

Durchschnittskurs (€) Aggregiertes

Volumen (€) Handelsplatz 18.08.2025 22.581 206,0442 4.652.684,08 XETR 19.08.2025 6.308 206,4565 1.302.327,60 XETR 20.08.2025 25.246 204,6260 5.165.988,00 XETR 20.08.2025 11.614 204,6841 2.377.201,14 CEUX 20.08.2025 1.962 204,6509 401.525,07 AQEU 21.08.2025 53.622 200,8692 10.771.008,24 XETR 22.08.2025 22.585 199,9640 4.516.186,94 XETR 22.08.2025 877 200,3179 175.678,80 CEUX Gesamt 144.795 202,7874 29.362.599,86

