Anzeige
Mehr »
Montag, 25.08.2025 - Börsentäglich über 12.000 News
Mega-Deal in Kanada: Katapultiert sich diese Aktie jetzt in die Top-Liga der Explorer?
Anzeige

Indizes
Kurs
%		News
24 h / 7 T		Aufrufe
7 Tage

Aktien
Kurs
%		News
24 h / 7 T		Aufrufe
7 Tage

Xetra-Orderbuch

Fonds
Kurs
%

Devisen
Kurs
%

Rohstoffe
Kurs
%

Themen
Kurs
%

Erweiterte Suche
Dow Jones News
25.08.2025 10:21 Uhr
268 Leser
Artikel bewerten:
(0)

MÄRKTE ASIEN/Freundlicher Wochenauftakt dank US-Zinssenkungsfantasie

DJ MÄRKTE ASIEN/Freundlicher Wochenauftakt dank US-Zinssenkungsfantasie

DOW JONES--Mit Gewinnen sind die Börsen in Ostasien und Australien in die neue Handelswoche gestartet. Die Richtung gab die Wall Street vor, wo der Dow-Jones-Index auf Allzeithoch notierte. Für das Kursfeuerwerk sorgte Fed-Chef Jerome Powell, der in seiner Rede in Jackson Hole die Tür für eine Zinssenkung im September weit öffnete. Dies war in dieser Deutlichkeit nicht erwartet worden, für Risiko Assets wie Aktien ging es daraufhin nach oben. An den Zinsmärkten wird zudem auf eine zweite Senkung der US-Leitzinsen im Dezember gesetzt. Der Dollar ging in der Folge etwas in die Knie.

Powell lieferte bei seiner mit Spannung erwarteten Rede am Freitag auf dem Jackson Hole Economic Policy Symposium in Wyoming eine "virtuose Darbietung", sagte Michael Arone, Chef-Anlagestratege bei State Street Investment Management. Laut Dow Jones Market Data kehrten die Renditen für US-Staatsanleihen auf ihren niedrigsten Stand seit über einer Woche zurück. "Der Markt sagt: ,Wir erwarten bis zum Jahresende einige Zinssenkungen'", so Arone. "Ich wäre nicht überrascht, wenn es drei würden", mit einer Senkung um 25 Basispunkte bei jeder der verbleibenden drei Sitzungen der Fed im Jahr 2025, fügte er hinzu.

In Australien notierte der S&P/ASX-200 im frühen Handel auf Rekordhoch, bevor Gewinnmitnahmen einsetzten und der Index gut behauptet schloss. Banken, aber auch Minenwerte waren gefragt, so legten Macquarie Group um 0,6 Prozent zu, BHP gewannen 2,7 Prozent. Rio Tinto (+2,4%) hat derweil alle Aktivitäten an seinem Simandou-Eisenerzprojekt in Guinea nach dem Tod eines Arbeiters eingestellt. Ein Angestellter einer Vertragsfirma starb auf dem Gelände der SimFer-Mine in der Region Nzerekore in Guinea. Das Unternehmen machte keine weiteren Angaben zu dem Vorfall oder zu den möglichen Auswirkungen auf das Projekt. Simandou ist eines der größten und reichsten unerschlossenen Eisenerzvorkommen der Welt. Rio Tinto erschließt einen Teil der Lagerstätte gemeinsam mit einem chinesischen Konsortium unter der Führung der Aluminum Corp. of China und rechnet mit Ausgaben in Höhe von rund 6,2 Milliarden US-Dollar für das Projekt

Für etwas Gegenwind am japanischen Aktienmarkt sorgen momentan die hohen Zinsen. So liefern japanische Staatsanleihen mit 30-jähriger Laufzeit Renditen nahe Rekordniveau, auch wenn sie zum Start in die Woche leicht zurückkamen. Auch bei kürzeren Laufzeiten stiegen die Zinssätze weiter. Ursache ist die andauernd hohe Inflation, die bislang nicht zu einer strafferen Geldpolitik der japanischen Zentralbank geführt hat. Im Juli lag die Inflationsrate bei 3,1 Prozent und damit deutlich über dem Zielwert von zwei Prozent - dennoch verharrt der Leitzins bei 0,5 Prozent. An den Finanzmärkten wird eine Zinserhöhung im Oktober nur mit einer Wahrscheinlichkeit von 50 Prozent erwartet. Zudem rechnen Anleger nach der Wahlniederlage der Regierungskoalition im Juli mit staatlichen Konjunkturmaßnahmen, die das Angebot an Staatsanleihen erhöhen und die Renditen weiter steigen lassen könnten. Die langfristigen Titel dürften nun verstärkt das Interesse institutioneller Investoren wie Lebensversicherungen wecken - zulasten ausländischer Anleihen.

An den chinesischen Börsen ging es ebenfalls nach oben, gestützt durch die andauernden Hoffnungen auf weitere Stimulierungsmaßnahmen zur Ankurbelung der Konjunktur durch die chinesische Regierung. Der Shanghai-Composite kletterte um 1,5 Prozent und der Hang-Seng-Index erhöhte sich im späten Handel um 2,0 Prozent. Die Aktienrallye in China dauert an, gestützt durch eine reichliche inländische Liquidität aus Umschichtungen von Anleihen sowie Käufen von Versicherungsfonds, wie die Analysten von HSBC in einer Research Note schrieben. Auch KI-Innovationen, die Auslandsexpansion chinesischer Unternehmen und Chinas Kampagne gegen Überkapazitäten hätten die Rallye angetrieben, so HsBC.

Ein eher unrühmliches Ende nimmt die Börsengeschichte des Immobilienentwicklers Evergrande. China Evergrande hat seine Börsenzulassung an der Börse Hongkong verloren. Der hoch verschuldete Immobilienentwickler erfüllt die Bedingungen für eine Börsennotierung nicht mehr.

In Seoul setzte sich die Erholung des Vortages weiter fort. Für den Kospi ging es um weitere 1,3 Prozent nach oben. 

=== 
Index (Börse)       zuletzt    +/- %    % YTD    Ende 
S&P/ASX 200 (Sydney)   8.972,40    +0,1%    +9,9%    08:00 
Nikkei-225 (Tokio)    42.807,82    +0,4%    +6,9%    08:30 
Kospi (Seoul)       3.209,00    +1,3%   +33,7%    08:30 
Schanghai-Comp.      3.883,56    +1,5%   +14,1%    09:00 
Hang-Seng (Hongk.)    25.835,89    +2,0%   +26,2%    10:00 
 
DEVISEN          zuletzt    +/- %    00:00  Fr, 09:34  % YTD 
EUR/USD           1,1712    -0,1   1,1723   1,1594 +13,2% 
EUR/JPY           172,44     0,1   172,19   172,21  +5,7% 
EUR/GBP           0,8669    -0,0   0,8672   0,8649  +4,8% 
GBP/USD           1,3510    -0,1   1,3518   1,3406  +8,0% 
USD/JPY           147,24     0,2   146,88   148,53  -6,7% 
USD/KRW          1.385,65     0,1  1.384,20  1.393,57  -6,2% 
USD/CNY           7,1072    -0,3   7,1256   7,1326  -1,2% 
USD/CNH           7,1516    -0,3   7,1715   7,1835  -2,2% 
USD/HKD           7,8117    -0,1   7,8161   7,8166  +0,6% 
AUD/USD           0,6495     0,0   0,6493   0,6419  +4,9% 
NZD/USD           0,5869     0,0   0,5869   0,5806  +4,8% 
BTC/USD         111.782,20    -1,1 112.994,70 113.111,30 +19,6% 
 
ROHOEL           zuletzt VT-Schluss    +/- %   +/- USD  % YTD 
WTI/Nymex          63,65    63,66    -0,0%    -0,01 -10,7% 
Brent/ICE          67,68    67,73    -0,1%    -0,05  -9,4% 
 
METALLE          zuletzt   Vortag    +/- %   +/- USD  % YTD 
Gold           3.368,08  3.372,11    -0,1%    -4,04 +28,5% 
Silber            38,91   38,9065    +0,0%    +0,01 +34,7% 
Platin          1.161,52  1.161,93    -0,0%    -0,41 +32,7% 
Kupfer            4,48    4,46    +0,5%    0,02  +9,0% 
YTD bezogen auf Schlusskurs des Vortags 
(Angaben ohne Gewähr) 
===

Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com

DJG/DJN/thl/cln

(END) Dow Jones Newswires

August 25, 2025 03:50 ET (07:50 GMT)

Copyright (c) 2025 Dow Jones & Company, Inc.

© 2025 Dow Jones News
Tech-Aktien mit Crash-Tendenzen
Künstliche Intelligenz, Magnificent Seven, Tech-Euphorie – seit Monaten scheint an der Börse nur eine Richtung zu existieren: nach oben. Doch hinter den Rekordkursen lauert eine gefährliche Wahrheit. Die Bewertungen vieler Tech-Schwergewichte haben historische Extremniveaus erreicht. Shiller-KGV bei 39, Buffett-Indikator auf Allzeithoch – schon in der Dotcom-Ära war der Markt kaum teurer.

Hinzu kommen euphorische Anlegerstimmung, IPO-Hypes ohne Substanz, kreditfinanzierte Wertpapierkäufe in Rekordhöhe und charttechnische Warnsignale, die Erinnerungen an 2000 und 2021 wecken. Gleichzeitig drücken geopolitische Risiken, Trumps aggressive Zollpolitik und saisonale Börsenschwäche auf die Perspektiven.

Die Gefahr: Aus der schleichenden Korrektur könnte ein rasanter Crash werden – und der könnte vor allem überbewertete KI- und Chipwerte hart treffen.

In unserem kostenlosen Spezial-Report zeigen wir Ihnen, welche Tech-Aktien am stärksten gefährdet sind und wie Sie Ihr Depot vor dem Platzen der Blase schützen könnten.

Holen Sie sich den neuesten Report!

Dieses exklusive Angebot gilt aber nur für kurze Zeit! Daher jetzt downloaden!
Hier klicken
Werbehinweise: Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers. Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.