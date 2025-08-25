EQS-News: DEFAMA Deutsche Fachmarkt AG / Schlagwort(e): Immobilien/Verkauf

DEFAMA verkauft an Lebensmittelhändler



25.08.2025 / 10:18 CET/CEST

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.



DEFAMA verkauft an Lebensmittelhändler





• Standorte in Templin, Brand-Erbisdorf und Waltershausen verkauft

• Erwerber sind jeweils namhafte Lebensmittelhandelsfilialisten

• Kaufpreise von 8,25 Mio. € führen zu gut 4 Mio. € Liquiditätszufluss





Die Deutsche Fachmarkt AG (DEFAMA) hat Kaufverträge zur Veräußerung von drei Immobilien geschlossen. Es handelt sich dabei um die Standorte in Templin, Brand-Erbisdorf und Waltershausen. Die vermietbaren Flächen belaufen sich insgesamt auf rund 9.800 qm, von denen aktuell 73% vermietet sind. Die annualisierte Jahresnettomiete der drei Objekte lag per 30.6. bei 670 T€. Die saldierten Kaufpreise liegen bei 8,25 Mio. €. Erwerber sind jeweils namhafte Lebensmittelhandelsfilialisten.



Aus den Transaktionen resultiert für DEFAMA ein positiver Einmaleffekt von mehr als 3 Mio. € vor Steuern. Unter Berücksichtigung der abzulösenden Bankfinanzierungen ergibt sich ein Liquiditätszufluss von gut 4 Mio. € nach Steuern. Die Abwicklung des Verkaufs in Templin ist bereits im Juli erfolgt. Bei Brand-Erbisdorf und Waltershausen rechnet der Vorstand mit einem Abschluss im vierten Quartal 2025. DEFAMA beabsichtigt, die freigesetzten Mittel für den Erwerb von weiteren Handelsimmobilien und Investitionen in das Bestandsportfolio zu nutzen.





Über die Deutsche Fachmarkt AG



Die in Berlin ansässige Deutsche Fachmarkt AG (DEFAMA) investiert gezielt in kleine Einzelhandelsobjekte in kleinen und mittleren Städten in Deutschland. Wichtigste Kaufkriterien sind ein oder mehrere bonitätsstarke Filialisten als Ankermieter, möglichst nicht mehr als 10 Mieter und eine Jahresnettomiete von mindestens 100 T€. Angestrebt ist dabei stets eine zweistellige Nettomietrendite.



Erklärtes Ziel von DEFAMA ist es, langfristig einer der größten Bestandshalter von kleinen Fachmarktzentren in Deutschland zu werden. Die DEFAMA-Aktie wird im Spezialsegment m:access der Börse München sowie im Freiverkehr der Frankfurter Wertpapierbörse und auf XETRA gehandelt.





Kontaktadresse



DEFAMA Deutsche Fachmarkt AG

Nimrodstr. 23

13469 Berlin



Internet: www.defama.de





Ansprechpartner



Matthias Schrade



Tel.: +49 (0) 30 / 555 79 26 - 0

Mail: schrade@defama.de





25.08.2025 CET/CEST Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.



Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.

Medienarchiv unter https://eqs-news.com

