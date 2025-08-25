© Foto: Jakub Porzycki - NurPhotoEthereum stürmt auf ein neues Allzeithoch, während Bitcoin nach Powell-Rede vorerst zurückfällt und auch Whales zunehmend auf ETH setzen.Während Ethereum (ETH), die zweitgrößte Kryptowährung der Welt, bis auf 4.954,81 US-Dollar kletterte, verlor Bitcoin (BTC) seine jüngsten Gewinne nach der Jackson-Hole-Rede von Fed-Chef Jerome Powell wieder und fiel zeitweise auf 110.779 US-Dollar - den tiefsten Stand seit Anfang Juli. Ethereum etabliert sich als neuer Marktführer Zum ersten Mal seit fast vier Jahren durchbrach Ether am Freitag die Marke von 4.878 US-Dollar, die seit November 2021 Bestand hatte. Die Rallye setzte sich bis Sonntag fort. ETH notiert aktuell wieder etwas tiefer bei 4.678 …Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2025 wallstreetONLINE