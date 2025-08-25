Die Aktie des chinesischen Elektroautobauers Nio kennt am Montag kein Halten mehr. In der Spitze schoss das Papier in Hongkong um fast 15 Prozent nach oben und markierte den siebten Handelstag in Folge mit Gewinnen. Anleger reißen sich förmlich um die Papiere des aufstrebenden Tesla-Konkurrenten.Auslöser für das Kursfeuerwerk ist die Vorstellung eines neuen, preisgünstigen Modells, mit dem Nio offenbar voll ins Schwarze getroffen hat. Mit dem am 21. August enthüllten SUV ES8 zielt das Unternehmen ...Den vollständigen Artikel lesen ...
