Wie haben sich die Unternehmensgewinne in Europa und in den USA entwickelt? Wem schaden die Zölle bisher mehr? Woher kommt der Kursanstieg in Eurpoa? Wie sind die Aussichten für die nächsten Monate?
In Stockers Börsencheck analysieren Sebastian Otter (Experte für Anlagelösungen von onemarkets by UniCredit) und Christian Stocker (Leitender Aktienstratege bei der UniCredit Bank GmbH) alle zwei Wochen den Aktienmarkt und beantworten Fragen, die Anleger:innen bewegen. Sehen Sie hier die aktuelle Ausgabe!
Stockers Börsencheck: Trump, Zölle, US-Dollar - und trotzdem die Nr. 1 - YouTube
