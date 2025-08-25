© Foto: Sina Schuldt - dpaEin Baustopp in den USA setzt Ørsted massiv unter Druck. Die Aktie fällt zweistellig, Anleger fürchten weitere Verzögerungen und Verluste.Die Vereinigten Staaten haben den Offshore-Windpark Revolution Wind von Ørsted überraschend gestoppt. Das Bauvorhaben vor Rhode Island ist fast vollendet: alle Fundamente stehen, 45 von insgesamt 65 Turbinen drehen sich bereits. Mit der Entscheidung des Bureau of Ocean Energy Management (BOEM) geraten die Finanzpläne des dänischen Energiekonzerns ins Wanken. Die Behörde verweist offiziell auf offene Fragen im Rahmen einer laufenden Überprüfung. Ørsted reagierte zurückhaltend und erklärte, man wolle alle Optionen ausloten - vom direkten Dialog mit den …Den vollständigen Artikel lesen ...
