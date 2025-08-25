Abgesehen von den großen Häusern sind die wenigsten Makler in der Lage, sämtliche Risikofelder eines Unternehmens systematisch zu erfassen. Dadurch bleibt viel Geschäftspotenzial auf der Strecke. Abhilfe schafft ein neuer Branchenstandard aus dem Deutschen Institut für Normung. Ein Artikel von Dr. Klaus Möller, Vorstand der DEFINO Institut für Finanznorm AG und Vorsitzender des NAFin (Normenausschuss "Finanzen") bei DINDie Lebensrealitäten vieler Privatkunden wandeln sich: Selbstständigkeit, freiberufliche ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2025 AssCompact