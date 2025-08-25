Ein Technologiewert mit globaler Bedeutung hat sich nach einer Schwächephase eindrucksvoll zurückgemeldet. Mit zweistelligen Wachstumsraten, Rekordmargen und einer klaren Positionierung in den Zukunftsmärkten KI, Robotik und Elektromobilität gewinnt die Aktie spürbar an Dynamik - und steht unmittelbar vor dem nächsten Ausbruch.Besonders überzeugend sind die jüngsten Zahlen: über 22 Prozent Umsatzplus im letzten Quartal, Margen auf Rekordniveau und eine starke Pipeline in allen wichtigen Segmenten. ...Den vollständigen Artikel lesen ...
