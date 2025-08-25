Düsseldorf (ots) -Die ARAG Versicherung feiert ihr 90-jähriges Bestehen. Am 24. August 1935 gründete der Oberhausener Notar und Unternehmer Heinrich Faßbender in Düsseldorf die ARAG mit einer revolutionären Idee: "Jeder soll sein Recht durchsetzen können - unabhängig von seiner finanziellen Situation." Dieser Gründungsgedanke war ein Meilenstein in der Versicherungswelt. Heute, 90 Jahre später, ist die Chancengleichheit vor dem Recht in Rechtsstaaten aktueller denn je. Entsprechend steht das Recht auch im Zentrum des 1.700-Quadratmeter-Jubiläumsplakats auf dem Düsseldorfer ARAG Tower.Aus dem einstigen Sechs-Mann-Betrieb am Düsseldorfer Rathausufer hat sich die ARAG zu einem internationalen Versicherungskonzern mit über 6.000 Mitarbeitenden, rund drei Milliarden Euro Prämieneinnahmen und mehr als 13 Millionen Kunden entwickelt. Heute ist die ARAG nicht nur das größte Familienunternehmen in der deutschen Versicherungswirtschaft, sondern auch der weltweit größte Rechtsschutzversicherer.Aufgrund seines aktiven politischen Engagements als Zentrumspolitiker geriet ARAG Gründer Heinrich Faßbender bald unter den Druck des NS-Regimes. Er weigerte sich, das Unternehmen zu verkaufen und musste den Betrieb bis 1945 praktisch ruhen lassen. 1948 erhielt die ARAG ihre Versicherungslizenz durch die britische Besatzungsbehörde. Ab 1949 wurde die Leistungspalette über den reinen Verkehrsrechtsschutz hinaus auf weitere Lebensbereiche ausgeweitet. 1962 gründete die ARAG ihre erste internationale Einheit in den Niederlanden und legte damit den Grundstein für die heutige internationale Präsenz. Weitere wichtige Meilensteine waren 1962 und 1985 die Expansion in die Komposit- und Krankenversicherung sowie der kontinuierliche Ausbau des internationalen Geschäfts. Während international der Fokus auf dem Kerngeschäft Rechtsschutz liegt - hieraus stammen fast zwei Drittel der Rechtsschutz-Beitragseinnahmen - ist die ARAG auf dem deutschen Heimatmarkt auch im Kranken- und Kompositversicherungsgeschäft erfolgreich aufgestellt."Nur ein Unternehmen, das so lernfähig, flexibel und veränderungsbereit ist wie die ARAG, schafft es, sich 90 Jahre lang treu zu bleiben", betont Dr. Renko Dirksen, Vorstandsvorsitzender der ARAG SE. "Diese beeindruckende Entwicklung von einem kleinen Düsseldorfer Unternehmen zum heute weltweit führenden Rechtsschutzversicherer zeigt: Die visionäre Idee unseres Firmengründers Heinrich Faßbender von 1935 ist heute wichtiger denn je. In einer Zeit, in der rechtliche Orientierung immer gefragter wird, schaffen wir Resilienz für unsere Kunden."Erfolgsrezept: Unabhängigkeit und InnovationskraftAls unabhängiges Familienunternehmen kann die ARAG Entscheidungen treffen, ohne auf quartalsorientierte Kapitalmarktinteressen achten zu müssen. Diese Unabhängigkeit ermöglicht es dem Konzern, schnell auf Marktveränderungen zu reagieren.Jubiläumskampagne macht ARAG bundesweit sichtbarZum 90. Geburtstag startet die ARAG eine umfassende Jubiläumskampagne. Den Auftakt bildet eine bundesweite Plakataktion auf über 40.000 Flächen. Drei aufmerksamkeitsstarke Motive vermitteln mit einem Augenzwinkern die langjährige Rechtsschutz-Kompetenz des Unternehmens. Ein besonderer Blickfang ist der ARAG Tower selbst: Seit dem Jubiläumstag zeigt sich das 125 Meter hohe Düsseldorfer Wahrzeichen auf einer Fassadenseite mit seinem über 1.700 Quadratmeter großen Jubiläumsmotiv "Wir feiern das Recht. Und 90 Jahre ARAG". "Damit präsentieren wir das weltweit wahrscheinlich größte Rechtsschutzplakat", unterstreicht Dr. Renko Dirksen. Ergänzend stellt die ARAG auf ihrer zentralen Jubiläums-Website "Moments of Trust" Videos vor, in denen Kunden und Geschäftspartner aus zwölf Ländern erzählen, warum sie sich in wichtigen Momenten für die ARAG entschieden haben.Druckfähige Fotos vom plakatierten ARAG Tower und von der bundesweiten Plakatkampagne finden Sie hier (https://www.arag.com/de/presse/pressemitteilungen/group/00750/).Zu den Videos auf der "Moments of Trust"-Landingpage geht es hier (https://www.arag.com/momentsoftrust/).Pressekontakt:Christian DannerPressesprecher ARAG SETelefon: 0211 963-2217E-Mail: Christian.Danner@ARAG.deOriginal-Content von: ARAG, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/29811/6103361