Frankfurt (www.anleihencheck.de) - Fed-Chef Powell hat auf dem Notenbanktreffen in Jackson Hole zwar keine konkreten Hinweise auf eine Zinssenkung im September gegeben, so die Analysten der Helaba.Mit dem Verweis auf eine Verschiebung der Risiken in Richtung Arbeitsmarktschwäche habe man aber deutlich gemacht, dass es im September zu einer Zinssenkung kommen könne. Entsprechend werde ein Schritt wieder mit einer 86%igen Wahrscheinlichkeit eingepreist. Einfluss auf die Zinserwartungen dürften die anstehenden US-Datenveröffentlichungen haben. Hervorzuheben seien in dieser Woche die Auftragseingänge langlebiger Wirtschaftsgüter und die Konsumausgaben nebst den Deflatoren. ...Den vollständigen Artikel lesen ...
