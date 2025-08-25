Wien (www.anleihencheck.de) - FED-Präsident Powell nutzt abermals die Gelegenheit am alljährlichen geldpolitischen Symposium in Jackson Hole wichtige geldpolitische Weichenstellungen anzukündigen, so die Analysten von Raiffeisen Bank INternational AG (RBI). Eine etwas adaptierte Einschätzung zur Lage am US-Arbeitsmarkt "könnte eine Anpassung der Geldpolitik erforderlich machen", so Powell. Eine Senkung der Leitzinsen im September sei damit sehr wahrscheinlich geworden. Die Marktreaktion sei naturgemäß dovish mit fallenden US-Treasury Renditen und Anstiegen bei EUR/USD gewesen. (25.08.2025/alc/a/a) ...Den vollständigen Artikel lesen ...
