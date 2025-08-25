Frankfurt (www.anleihencheck.de) - Am Freitag stand vor allem die Rede von Fed-Chef Powell im Mittelpunkt des Interesses, so die Analysten der Helaba.Im Vorfeld habe sich die Zinssenkungsspekulation in den USA noch etwas zurückgebildet. Im Nachgang zu den Powell-Aussagen hätten die Marktteilnehmer aber eine Zinssenkung um 25 Basispunkte im September wieder mit einer Wahrscheinlichkeit von 86 % eingepreist. Zwar vermeide Powell eine Vorfestlegung, mit dem Verweis auf die sich veränderte Balance zwischen den Inflations- und den Arbeitsmarktrisiken scheine die Tür für eine geldpolitische Lockerung aber geöffnet worden zu sein. Die in den nächsten Wochen eingehenden Daten, vor allem der Arbeitsmarktbericht und die Verbraucherpreiszahlen sowie die ISM-Indizes, seien diesbezüglich im Blick zu behalten. ...Den vollständigen Artikel lesen ...
