© Foto: Richard Drew/AP/dpaSteht der Markt jetzt vor einer neuen Rallye oder vor dem nächsten Crash nach dem Symposium von Jackson Hole?Die Aussicht auf niedrigere Zinsen beflügelt derzeit viele Bereiche des Marktes: Immobilienunternehmen, Banken, Industriehersteller. Für die Aussicht auf die beliebtesten Aktien an der Wall Street - die "Magnificent Seven", die große Indizes auf Rekordstände geführt haben - ist die Lage jedoch deutlich unklarer. [spotify]3XBRkd8tj1gmYJ1sNtSWX7[/spotify] Diese Marktführer - Amazon, Alphabet, Apple, Meta Platforms, Microsoft, Nvidia und Tesla - stehen unter Druck: Anleger hinterfragen das Potenzial ihrer KI-Investitionen und zweifeln an den hohen Bewertungen. Am Mittwoch wird der …Den vollständigen Artikel lesen ...
