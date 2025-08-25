EQS-News: NORMA Group SE / Schlagwort(e): Sonstiges

NORMA Group liefert Steckverbinder für neue E-Auto-Plattform Auburn Hills, Michigan, USA / Maintal, Deutschland, 25. August 2025 - Die NORMA Group hat einen Großauftrag über eM Safe-Steckverbinder für eine neue Plattform elektrischer Fahrzeuge eines führenden US-amerikanischen Automobilherstellers erhalten. Ab 2027 liefert die NORMA Group Steckverbinder für das Batterie-Thermomanagement der Fahrzeuge. Bis zu 90.000 Elektroautos sollen bis 2034 jährlich ausgestattet werden. Der Auftrag hat ein Volumen von rund 14 Millionen Euro. Die neue vollelektrische Plattform umfasst kosteneffiziente Elektrofahrzeuge und soll den Ausbau der Elektromobilität in breiten Kundensegmenten unterstützen. Vorstandsvorsitzender Mark Wilhelms: "Mit dem Fahrzeughersteller verbindet uns eine langjährige Beziehung, da wir ihn seit vielen Jahren mit Verbindungstechnik für Verbrenner-Fahrzeuge beliefern. Wir freuen uns, nun gemeinsam den Weg zur Elektromobilität zu beschreiten. Mit unserer Entwicklungsexpertise sowie unseren globalen Qualitätsstandards und Zertifizierungen sind wir ein idealer Entwicklungspartner für Automobilhersteller, die ihr Portfolio an emissionsarmer Mobilität erweitern." Der eM Safe-Steckverbinder ist speziell auf die Anforderungen in batterieelektrischen Fahrzeugen zugeschnitten. Seine strömungsoptimierte Geometrie unterstützt ein gleichbleibendes Druckniveau der Kühlflüssigkeit. Der Steckverbinder wurde nach den Standards der SAE (Society of Automotive Engineers) konzipiert und ist für internationale Hersteller geeignet. Mit zwei Dichtungsringen bietet der Steckverbinder zusätzliche Sicherheit, Leckagen zu vermeiden. Im Montageprozess kann die Verbindung nur verriegelt werden, wenn der Stutzen richtig positioniert und sicher verbunden ist. Diese sogenannte Poka-Yoke-Funktion verhindert Montagefehler und erhöht die Sicherheit der Verbindung im Batterie-Thermomanagementsystem. Michael Potts, President Mobility & New Energy der NORMA Group, betont: "In Elektrofahrzeugen sind leckagefreie Verbindungen entscheidend für eine sichere und zuverlässige Fahrzeugleistung. Unser eM Safe Steckverbinder zeichnet sich durch höchste Sicherheit, mühelose Handhabung und außergewöhnliche Leistung aus - damit ist er eine ideale Wahl für moderne E-Mobilitäts-Systeme." Die NORMA Group fertigt die Steckverbinder in ihrem Werk in St. Clair, Michigan, und wird sie an einen Zulieferkunden in den USA liefern. Weitere Informationen über das Unternehmen finden Sie unter www.normagroup.com . Für Pressefotos besuchen Sie unsere Plattform www.normagroup.com/Pressebilder .

Pressekontakt NORMA Group SE Kim Bösken Junior Group Communications Manager Email: Kim.Boesken@normagroup.com Phone: +49 (0)1522 482 9418 Über NORMA Group Die NORMA Group ist ein internationaler Marktführer für hochentwickelte und standardisierte Verbindungstechnologie sowie Fluid-Handling-Technologie. Mit rund 7.600 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern beliefert die NORMA Group Kunden in über 100 Ländern mit mehr als 40.000 Produktlösungen. Dabei unterstützt die NORMA Group ihre Kunden und Geschäftspartner, auf globale Herausforderungen wie den Klimawandel und die zunehmende Ressourcenverknappung zu reagieren. Die Produkte der NORMA Group tragen dazu bei, klimaschädliche Emissionen zu reduzieren und Wasser effizient zu nutzen. Zum Einsatz kommen die innovativen Verbindungslösungen in Systemen zur Wasserversorgung, zur Bewässerung und zur Entwässerung, in Fahrzeugen mit konventionellen oder alternativen Antriebsarten, in Schiffen und Flugzeugen sowie in Gebäuden. Im Jahr 2024 erwirtschaftete die NORMA Group einen Umsatz von rund 1,2 Milliarden Euro. Das Unternehmen verfügt über ein weltweites Netzwerk mit 25 Produktionsstätten und zahlreichen Vertriebsstandorten in Europa, Nord-, Mittel- und Südamerika sowie im asiatisch-pazifischen Raum. Hauptsitz ist Maintal bei Frankfurt am Main. Die NORMA Group SE ist an der Frankfurter Wertpapierbörse im regulierten Markt (Prime Standard) gelistet und Mitglied im SDAX. .



