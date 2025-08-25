Potsdam (ots) -Seit dem 12. August 2025 laufen in Potsdam die Dreharbeiten für einen neuen "Polizeiruf 110" des Rundfunk Berlin-Brandenburg (rbb) mit dem Arbeitstitel "Goldraub". Regie führt Felix Karolus, das Drehbuch schrieben Peter Dommaschk und Ralf Leuther.Zum Inhalt: Jan Michalski, der im Holländerviertel, in bester Potsdamer Innenstadtlage, eine Goldschmiede-Manufaktur betreibt und dort gemeinsam mit seiner Ehefrau, Bettina Michalski (Deborah Kaufmann) Schmuck restauriert, wird kurz nach Eintreffen einer wertvollen Lieferung im Ladengeschäft überfallen und getötet. Vincent Ross (André Kaczmarczyk) und Karl Rogov (Frank Leo Schröder) ermitteln, da der Verdacht im Raum steht, dass es sich bei den Tätern um eine professionelle polnische Bande handelt, deren Markenzeichen Clowns-Masken sind. Bei dem Diebesgut handelt es sich u. a. um eine historische Schmucksammlung, die Teil einer Ausstellung über die Familie Stolzenburg im nahegelegenen Potsdam-Museum ist. Museumsdirektor Henrik Feldmann (Thomas Bading) ist untröstlich. Schnell ist klar, dass auch einer der Angreifer durch einen Schuss verletzt worden sein muss. Rogov nimmt gemeinsam mit der Potsdamer Kollegin Grit Klempke (Anne Müller) und einem Mantrailer die Spur auf, in der Hoffnung, einen Hinweis auf die Identität der Täter zu erhalten.Vincent Ross macht sich derweil mit dem Umfeld des Opfers vertraut: Bettina Michalski steht sichtlich unter Schock, sie war glücklicherweise zum Zeitpunkt des Überfalls nicht im Geschäft. Außer ihr, ihrem Mann, dem Sicherheitsunternehmen und dem Leiter des Museums wusste anscheinend niemand von der Lieferung. Ihr Sohn Nico (Jacob Fliess) kümmert sich um sie. Zu seiner Mutter hat er ein enges Verhältnis, schließlich hat sie ihm nach der Trennung von seiner Freundin Romy (Meira Durand) beigestanden und hilft ihm regelmäßig bei der Betreuung seiner Tochter.Der Verdacht der Kommissare bestätigt sich zunächst: Die Art und Weise des Überfalls bei den Michalskis deutet auf eine professionelle polnische Diebesbande hin, die seit Monaten in der Grenzregion Juweliere ausraubt. Details des Potsdamer Überfalls weichen jedoch von der Serie ab. Zufall oder Absicht? Ross und Rogov suchen in der brandenburgischen Hauptstadt nach Tätern mit Insiderwissen und einem schlüssigen Motiv.In weiteren Rollen sind zu sehen: Esther Esche, Dennis Scheuermann, Theo Trebs, Andreas Schröders, Robert Gonera, Tomek Nowicki, Klaudiusz Kaufmann, Johanna Asch u.a.Gedreht wird noch bis Mitte September, unter anderem im Potsdamer Holländerviertel, am Alten Markt und im Park Sanssouci. Weitere Drehorte sind Königs Wusterhausen und Blankenfelde-Mahlow. Die REAL FILM Berlin GmbH (Produzentin: Heike Streich, Producerin: Lisa-Marie Eigenbrod) realisiert den Film im Auftrag des rbb für die ARD. Die Redaktion liegt bei Daria Moheb Zandi.Die Ausstrahlung ist für Frühjahr 2026 im Ersten geplant.Pressekontakt:Presse und Information rbbUlrike HerrTel. 030 / 97 99 3 - 12 115ulrike.herr@rbb-online.deOriginal-Content von: rbb - Rundfunk Berlin-Brandenburg, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/51580/6103413