Die Deutsche Fachmarkt AG (DE000A13SUL5) trennt sich von drei Immobilien. Die Standorte in Templin, Brand-Erbisdorf und Waltershausen gehen für insgesamt 8,25 Millionen Euro an namhafte Lebensmittelhändler. Das bringt dem Berliner Unternehmen gut vier Millionen Euro frische Liquidität. Strategischer Verkauf bringt Millionengewinn: Der Verkauf erweist sich als lukrativ für DEFAMA. Mit einem Einmaleffekt von über drei Millionen Euro vor Steuern liegt der Erlös deutlich über den Buchwerten. Die drei Objekte umfassen rund 9.800 Quadratmeter vermietbare Fläche und warfen zuletzt 670.000 Euro Jahresmiete ...Den vollständigen Artikel lesen ...
