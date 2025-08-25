Zusammenfassung: Umsatzwachstum im 1. Halbjahr 2025 bei +29 %, Guidance für H2 mit +40-50 % bestätigt EBIT-Marge bereinigt um Währungseffekte bei 25,4 %, Free Cashflow kräftig verbessert Plattform "Shelly Cloud" mit >17.000 täglichen Aktivierungen, Premium-App wächst +145 % Breite Produktpipeline: neue Generation-4-Geräte, Kameras, Smart Locks, Kooperation mit EcoFlow Aktie im klaren Aufwärtstrend, Bewertung ambitioniert mit KGV 33,5 und EV/EBITDA 25,7x Unternehmensprofil und Marktstellung: Die Shelly Group SE (BG1100003166) mit Sitz in Sofia ist einer der spannendsten Small Caps im europäischen ...Den vollständigen Artikel lesen ...
