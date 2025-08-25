Fellbach (ots) -Beim Immobilienverkauf geht es um weit mehr als nur Quadratmeter - es geht um Emotionen, Verantwortung und das Bedürfnis nach Sicherheit. Vor diesem Hintergrund unterstützt die HERON Immobilien GmbH Eigentümer dabei, Immobilien in deren Interesse und vor allem wertsteigernd zu verkaufen. Ihr Anspruch: "Wir machen mehr" - um Immobilien nicht nur zu vermitteln, sondern sichtbar aufzuwerten. Wie der Verkaufsprozess abläuft und was die Zusammenarbeit verspricht, erfahren Sie hier.Eine Immobilie verkauft man nicht einfach nebenbei, schon gar nicht, wenn das Leben gerade Kopf steht. Ob belastende Ereignisse wie eine Trennung oder ein Todesfall in der Familie, ebenso wie erfreuliche Anlässe wie der Kauf einer Traumimmobilie, Familienzuwachs oder andere Lebensveränderungen - all das sind Situationen, in denen Entscheidungen äußerst schwerfallen. In solchen Momenten sind die meisten von uns emotional ohnehin schon am Limit und dann kommt auch noch der Verkauf hinzu. Viele denken zunächst: "Das mache ich selbst, das spart Geld und ich behalte die Kontrolle." Doch bald zeigen sich die wirklichen Schwierigkeiten: ungeeignete Unterlagen, Besichtigungen, die ins Leere laufen, und Käufer, die den Preis drücken wollen. Und irgendwann fragt man sich: War das wirklich die richtige Entscheidung?"Der Immobilienmarkt ist gnadenlos, vor allem, wenn man aus dem Bauch heraus entscheidet und die Erfahrung fehlt", warnt Matthias Herrmann, Geschäftsführer der HERON Immobilien GmbH. "Woran es darüber hinaus oft mangelt, ist nicht nur der Überblick, sondern eine klare Strategie. Ein kühler Kopf, ein geschultes Auge, ein durchdachter Plan. In fast allen Fällen fehlt jemand, der nicht nur den Wert erkennt, sondern diesen auch besonders ausschöpfen und in Szene setzen kann." Genau diese Erfahrung hat auch ein Unternehmer aus dem Remstal gemacht, der seine exklusive Immobilie in Hanglage ursprünglich selbst verkaufen wollte: "Ich bin erfahren in Verhandlungen - aber emotional war der Immobilienverkauf für mich kaum zu stemmen. Die HERON Immobilien GmbH hat mir alles abgenommen und ein Ergebnis erzielt, das ich allein niemals erreicht hätte.""Wir machen mehr" - warum sich die HERON Immobilien GmbH klar vom Standard abhebt"Wir haben nicht nur einen hohen Anspruch an Qualität, sondern pflegen auch ein gelebtes Verständnis von Dienstleistung", betont Sascha Leonhardt. Dieses Verständnis zeige sich in jedem Schritt des Verkaufsprozesses: Im Kern steht die klassische Tätigkeit eines Immobilienmaklers, der Verkauf von Wohn- und Anlageimmobilien. Das allein würde jedoch zu kurz greifen, weshalb die HERON Immobilien GmbH vor allem eines verspricht: "Hier werden die Makleraufgaben konsequent neu gedacht und es wird deutlich mehr geboten - ein umfassendes Marketingkonzept, das in seiner Form neue Maßstäbe in der Immobilienbranche setzt", so Jonas Czabon.Jede Immobilie wird durch ein stilvolles Homestaging oder ein sorgfältig abgestimmtes Wohnstyling in Szene gesetzt - nicht als teure Zusatzoption, sondern immer inklusive und ohne weitere Kosten für den Eigentümer. "Die Investition für Möbel, Styling und Vorbereitung wird vollständig von uns übernommen, noch bevor die Immobilie auf dem Markt sichtbar ist", erklärt Matthias Herrmann. Möglich wird das durch ein eigenes Möbellager mit 200 m² Hochregalfläche im Untergeschoss sowie einen firmeneigenen Transporter. Dadurch kann das Homestaging flexibel, schnell und ohne externe Dienstleister zeitnah umgesetzt werden.Die Effekte hiervon zeigen sich auch in der Praxis deutlich: "Zunächst hielt ich es für eine reine Verkaufstaktik und hätte nie gedacht, dass ein Makler so viel Aufwand betreibt. Doch die Vorbereitung, das Staging und die Teamstärke vor Ort haben mich vollkommen überrascht, das Ergebnis war beeindruckend", so ein Eigentümer eines Einfamilienhauses in Stuttgart.Immobilienvermarktung auf modernster Basis: Wo die HERON Immobilien GmbH einen Schritt weitergehtAuch bei den Bildaufnahmen setzt die HERON Immobilien GmbH auf höchste Qualität. Der hauseigene Immobilienfotograf erstellt keine schnellen Handyaufnahmen, sondern Bildserien, die eine Immobilie ins beste Licht rücken, ihre Geschichte erzählen und Emotionen wecken. Ergänzt wird das durch moderne Technik. Mit einer Laserkamera wird ein virtueller 3D-Rundgang erstellt, der es Interessenten ermöglicht, die Immobilie bequem von zu Hause aus zu besichtigen.So fand auch eine deutsche Familie, die mehrere Jahre in Mexiko lebte und dort für eine deutsche Firma arbeitete, ihr neues Zuhause. Als das Projekt beendet war und die Rückkehr nach Deutschland anstand, begann die Suche nach einem Haus. Der Vater besichtigte die Immobilie persönlich, während die Familie den virtuellen Rundgang nutzte. Der Kauf war besiegelt, noch bevor eine öffentliche Besichtigung stattfand.Auf diese Weise wird die Immobilie bereits vor der öffentlichen Vermarktung einem ausgewählten Kreis vorgemerkter Interessenten aus der internen Kundendatenbank präsentiert - oft bereits mit ernsthaften Kaufinteressenten. Damit beginnt der Verkaufsprozess lange, bevor das Exposé online geht. "Die Veröffentlichung erfolgt bewusst in zwei Schritten. Zunächst exklusiv an vorgemerkte Interessenten aus unserer internen Kundendatenbank. Im Anschluss öffentlich, um maximale Wirkung zu erzielen", erklärt Sascha Leonhardt.Exklusive Partnerschaft mit größtmöglicher Flexibilität, statt starrer MaklerverträgeEbenso kundenorientiert zeigt sich das Vertragsmodell der HERON Immobilien GmbH: Diese exklusive Partnerschaft kann jederzeit mit einer Frist von nur drei Wochen zum Monatsende und ohne Kosten beendet werden - ungewöhnlich kurz im Vergleich zu marktüblichen Maklerbedingungen (z. B. drei bis sechs Monate) und reizvoll angesichts der hohen Investitionen, welche die HERON Immobilien GmbH bereits vorab leistet. "Damit zeigen wir, dass wir alles daransetzen, das Vertrauen des Verkäufers immer wieder neu zu bestätigen, denn er hält bei uns die Zügel in der Hand", so Jonas Czabon.Die exklusive Partnerschaft mit der HERON Immobilien GmbH verspricht dabei klare Vorteile: eine professionelle visuelle Aufbereitung, eine gezielte Käuferansprache, eine rechtssichere und transparente Abwicklung und vor allem höhere Verkaufspreise im Vergleich zu Privatverkäufen. Dahinter steckt ein klares Selbstverständnis: Der Verkauf ist kein Kostenfaktor, sondern eine Investition. "Unser Ziel ist, dass sich die Dienstleistung durch einen höheren Verkaufspreis selbst amortisiert", so Jonas Czabon.Drei Persönlichkeiten, ein gemeinsames Ziel: Verkaufserfolg für jeden KundenWas die HERON Immobilien GmbH auszeichnet, ist nach Aussage ihrer Kunden nicht nur das umfassende Leistungsangebot, sondern vor allem auch das Team dahinter. Die Geschäftsführung besteht mit Matthias Herrmann, Jonas Czabon und Sascha Leonhardt aus drei Persönlichkeiten mit langjähriger Vertriebserfahrung, die sich ideal ergänzen und ein verbindendes Ziel verfolgen: den bestmöglichen Verkaufserfolg für ihre Kunden. Denn sie verstehen sich nicht als klassisches Maklerbüro, sondern vielmehr als ein moderner Immobilienmakler, der Dienstleistung und Marketing auf höchstem Niveau vereint.Und genau diesen Anspruch will das Experten-Team weiter ausbauen. "Kurz- bis mittelfristig ist die Eröffnung einer weiteren Niederlassung im Raum Reutlingen und für 2026 in Tübingen geplant", erklärt Sascha Leonhardt. Auch Ulm, Heidelberg, Baden-Baden und Freiburg stehen als strategisch interessante Standorte im Fokus - mit dem Ziel, Baden-Württemberg flächendeckend zu erschließen. Möchten Sie Ihre Immobilie erfolgreich verkaufen - professionell, wertsteigernd und mit einem Partner an Ihrer Seite, der nicht nur versteht, wie der Markt funktioniert, sondern auch, was Menschen bewegt? Dann kontaktieren Sie die Experten der HERON Immobilien GmbH (https://www.heron-immobilien.de/) und vereinbaren Sie ein unverbindliches Beratungsgespräch!