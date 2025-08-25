© Foto: UnsplashDie US-Bank Jefferies hat ihre Prognose für den S&P 500 kräftig nach oben geschraubt. Statt 5.600 Punkten erwartet das Institut nun einen Stand von 6.600 Punkten bis zum Jahresende. Analyst Desh Peramunetilleke begründete die neue Einschätzung mit robusten Unternehmensgewinnen, der Stärke des Finanzsektors und einem widerstandsfähigen wirtschaftlichen Umfeld. Noch im Frühjahr galt Jefferies als größter Skeptiker an der Wall Street, weil es als einziges Institut ein Jahresendziel unterhalb der Marke von 6.000 Punkten ausgegeben hatte. Nun reiht sich die Bank in eine wachsende Gruppe optimistischer Häuser ein. Auch die UBS, Citigroup und HSBC hatten zuletzt ihre Prognosen nach oben angepasst. …Den vollständigen Artikel lesen ...
