Die Ecclesia Gruppe hat ihr Kreditgeschäft in einer eigenen Gesellschaft gebündelt. Mit der neuen Ecclesia Credit GmbH soll künftig die gesamte Wertschöpfungskette im Bereich Kredit, Finanzierung und Forderungsmanagement aus einer Hand abgedeckt werden, so der Großmakler. Die Ecclesia Gruppe hat bekannt gegeben dass sie ihren gesamten Kreditbereich in einer einheitlich positionierten Gesellschaft zusammengeführt hat. Dafür bündelt der Makler die credit consulting GmbH und die CFG Finance GmbH in ...Den vollständigen Artikel lesen ...
