Vaduz (ots) -Unter dem Patronat des Amtes für Kultur wird 2025 erstmals ein Kunst-Adventskalender realisiert. Die 24 Fenster des Archiv- und Verwaltungsgebäudes, in dem das Amt für Kultur untergebracht ist, sollen in der Adventszeit allabendlich mit einem jeweils neuen Gemälde beleuchtet werden.Die Idee dieses Adventskalenders ergab sich aus der Anzahl der zur Verfügung stehenden Fenster. Mit 24 Stück - verteilt auf die obersten drei Stockwerke - und der baulichen Umsetzung eines vorgelagerten Glaskörpers vor den Fenstern ist die Fassade geradezu prädestiniert für diese vorweihnachtliche Präsentation. Mit dem Projekt soll die Adventszeit in Vaduz durch eine Attraktion erweitert und heimischen Kunstschaffenden eine Plattform geboten werden, sich und ihr Schaffen zu präsentieren.Professionelle Kunstschaffende sind eingeladenDas Amt für Kultur lädt professionelle Kunstschaffende mit Liechtensteiner Staatsbürgerschaft, einem ordentlichen Wohnsitz in Liechtenstein oder einer Mitgliedschaft bei Visarte Liechtenstein dazu ein, sich für die Gestaltung eines der Fenster zu bewerben.Weitere InformationenWeitere Informationen zur Bewerbung sind direkt auf der Webseite des Amtes für Kultur, Abteilung Kulturschaffen (https://www.llv.li/de/landesverwaltung/amt-fuer-kultur/kulturschaffen) unter "Adventskalender" abrufbar. Sie können auch beim Amt für Kultur, Peter-Kaiser-Platz 2, 9490 Vaduz, Telefon +423 236 63 40, E-Mail kulturschaffen@llv.li angefordert werden.Pressekontakt:Ministerium für Äusseres, Umwelt und KulturThomas Bischof, GeneralsekretärT +423 236 60 39thomas.bischof@regierung.liOriginal-Content von: Fürstentum Liechtenstein, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.ch/de/pm/100000148/100934184