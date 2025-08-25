Der neueste Frühindikator aus München überrascht: Für August ist die Laune der befragten Unternehmen besser ausgefallen als gedacht. Der Gesamt-Index wird bei 89 (nach 88,6 im Vormonat) verortet. Es ist der achte Zuwachs hintereinander! Wobei zu berücksichtigen ist, dass das Geschäftsklima im Januar und Februar gleich ausfiel. Dessen eingedenk ist ein schrittweises monatliches Aufwärts von 84,8 im Dezember 2024 auf jetzt 89 Punkte festzuhalten. Immerhin! Freilich: Was die Lage-Urteile der Befragten angeht, ging es leicht von 86,5 auf 86,4 zurück. Dafür kann sich der Sub-Index zu den Erwartungen der kommenden sechs Monate mehr als sehen lassen: von 90,8 auf 91,6 Punkte!
Annerose Winkler
