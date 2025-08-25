DJ PTA-News: ADX Energy Ltd.: Italien erteilt Offshore-Lizenz vor Sizilien - Explorations- & Produktionsgenehmigung für 346 km2 großes Erdgas-Areal jetzt bestätigt

Unternehmensmitteilung für den Kapitalmarkt

ADX Energy Ltd.: Italien erteilt Offshore-Lizenz vor Sizilien

Explorations- & Produktionsgenehmigung für 346 km2 großes Erdgas-Areal jetzt bestätigt

ADX-CEO Paul Fink

[ Fotos ]

Rom (pta000/25.08.2025/12:05 UTC+2)

Das italienische Ministerium für Umwelt und Energiesicherheit (Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica) hat die neue ADX-Gasbohrlizenz C.R.150.AU vor der Küste von Sizilien nun offiziell genehmigt. Damit erhält das Unternehmen ab sofort grünes Licht, auf einer Fläche von 346 km2 offshore nach Erdgas zu bohren. Das Gebiet ist äußerst vielversprechend, historische Daten belegen die Wahrscheinlichkeit von Gasfunden in flachen Gewässern und geringen Bohrtiefen." http:/www.adx-energy.com

Für ADX Executive Chairman Ian Tchacos ist der Markteintritt des Unternehmens in Italien ein aussichtsreiches Unterfangen, insbesondere da die Bedeutung der Energiesicherheit und Nachfrage nach sauberen Erdgas stark wächst. Beharrlichkeit und geologische Kenntnisse des Gebiets hätten sich ausgezahlt. ADX-CEO Paul Fink sieht sich in seinen Bemühungen um das Lizenzgebiet und die neuen Gasprospekte vor Sizilien bestätigt, die zuvor im Fokus der Ölförderung standen. "ADX Energy hat die strenge Prüfung der italienischen Montan-, Umwelt- und Militärbehörden bestanden. Die jüngsten Gasfunde der ENI (in geringer Entfernung) haben den Sizilienkanal für weitere Bohraktivitäten geöffnet."

Alleinige Lizenznehmerin des Gebiets vor Sizilien ist die AUDAX Energy S.r.l., ein 100%-Tochterunternehmen der an der australischen Börse gelisteten Firma ADX Energy Ltd. Wie bereits im August 2022 angekündigt sind im Erfolgsfall bis zu 370 BCF (Billions Cubic Feet) Erdgas zu erwarten, das sind etwa 10 TWh Energie. Begünstigt wird das Projekt durch die seichten Wassertiefen von max. 100 Metern und geringen Bohrtiefen von bis zu 2.000 Metern (die Erdgas-Lagerstätten werden in einer Tiefe von weniger als 1500 m erwartet) und die Nähe zur Pipeline-Infrastruktur an Land bei Mazara (50 km), die ans TRANSMED-Netz, der wichtigsten Importroute für Gas nach Italien angeschlossen ist.

Auch eine Reihe weiterer Faktoren sprechen für das Projekt: So lockt Italien aktuell Bohrfirmen mit Produktions- bzw. Förderabgaben von nur 10 Prozent und 28 Prozent Körperschaftssteuer, während die Gaspreise aufgrund der hohen Nachfrage äußerst attraktiv sind und weiterhin bleiben werden - mit +- 34,2 Euro pro MWh. Aus früheren Explorationsprogrammen weiß ADX außerdem um die geologische Beschaffenheit des Gebietes Bescheid - vor allem durch seine modernste 3D-Seismik, die bereits an anderen Bohrungen zum Einsatz gekommen ist, sowie bestehenden Seismik-Daten, die von ENI erworben wurden. Erdgas ist im Kanal vor Sizilien durch eine Reihe von Bohrungen nachgewiesen, darunter die historische tiefere Ölbohrung Nilde-2, die in den 1980er Jahren von ENI und Shell erfolgt ist.

Nach dem Ende des politischen Explorationsmoratoriums in Italien ist ADX Energy eines von mehreren Bohrunternehmen, die in den vergangenen Monaten mit vielversprechenden Lizenzgebieten bedient wurden, so unter anderem ENI, Shell, Total und Energean. Die Regierung von Giorgia Meloni setzt - im Gegensatz zur früheren Regierung - voll auf die Erschließung neuer Gas- und Ölressourcen und will damit tausende inländische Arbeitsplätze retten anstatt immer mehr überteuertes und oft verschutztes LNG-Gas zu importieren.

ADX Aviso: Für Anfang September ist ein Webinar für Aktionäre geplant, das zusätzliche kommerzielle und technische Informationen zum Potenzial der Bohrlizenz liefern wird. Info: office@adx-energy.at

Über ADX Energy

Die börsennotierte ADX Energy Ltd exploriert und fördert Kohlenwasserstoffe und entwickelt Speicherlösungen für grünen Wasserstoff. Das Unternehmen betreibt Erdöl- und Erdgas-Lagerstätten im Großraum Zistersdorf (NÖ) und Waldneukirchen (OÖ) sowie Projekte in Rumänien und Italien. Mitarbeiter wie Zulieferfirmen und Service-Organisationen in den Produktionsstätten sind Österreicher, die auf viele Jahrzehnte erfolgreicher Berufserfahrung zurückblicken. http://www.adx-energy.com

Aussender: ADX Energy Sprecher: Dr. Wilfried Seywald | seywald@tsp.at| Phone +43-699-18114006

(Ende)

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Aussender: ADX Energy Ltd. Ölzeltgasse 3/8 1030 Wien Österreich Ansprechpartner: DI Paul Fink Tel.: +43 (0)676 6893465 E-Mail: paul.fink@adx-energy.at Website: www.adx-energy.com ISIN(s): AU000000ADX9 (Aktie) Börse(n): Freiverkehr in Berlin, Frankfurt, Hamburg, München, Stuttgart, Tradegate Weitere Australian Securities Exchange (ASX), Sydney Handelsplätze:

[ source: https://www.pressetext.com/news/1756116300296 ]

(c) pressetext Nachrichtenagentur GmbH Pflichtmitteilungen und Finanznachrichten übermittelt durch pressetext. Archiv: https://www.pressetext.com/channel/Adhoc . Für den Inhalt der Mitteilung ist der Aussender verantwortlich. Kontakt für Anfragen: adhoc@pressetext.com oder +43-1-81140-300.

(END) Dow Jones Newswires

August 25, 2025 06:05 ET (10:05 GMT)