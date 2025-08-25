Der Elektronik-Konzern Huawei hat in der chinesischen Provinz Sichuan einen großen Ladepark für schwere E-Lkw in Betrieb genommen. Dort gibt es fast 200 Ladepunkte, darunter auch 18 Megawatt-Lader - mit Huawei-eigener Hardware. Ausgelegt ist die Anlage auf eine kumulierte Leistung von bis zu 100 MW, wie Huawei selbst mitteilt. In der ersten Phase stehen demnach 50 MW zur Verfügung. Pro Tag sollen so bis zu 300.000 kWh an rund 700 E-Lkw abgegeben ...Den vollständigen Artikel lesen ...
