Der Sportwagenbauer Porsche hat den erwarteten Stellenabbau bei der Batterie-Tochter Cellforce jetzt offiziell bestätigt, da die Cellforce Group neu ausgerichtet werden soll. Porsche zieht sich zudem wohl auch aus einem weiteren Batterie-Projekt zurück - in Deutschland. Porsche will sich nach eigenen Angaben bei seinen Batterie-Aktivitäten den Fokus auf die Zell- und Systementwicklung legen. Das heißt aber auch: "Die bisherigen Pläne des Tochterunternehmens ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2025 electrive.net