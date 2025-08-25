© Foto: DALL*EEin massiver Abverkauf hat Bitcoin unter Druck gesetzt und über 100 Milliarden US-Dollar Marktwert ausgelöscht. Experten streiten, ob ein einzelner Wal oder koordinierte Verkäufe den Crash ausgelöst haben.Bitcoin und andere große Kryptowährungen haben am Wochenende einen scharfen Rücksetzer erlebt. Laut CoinDesk-Daten fiel die größte Digitalwährung binnen 24 Stunden um 2,9 Prozent auf 111.471 US-Dollar. Ether verlor 3,6 Prozent, XRP 2,5 Prozent - stärkere Rückgänge als bei den Aktienmärkten, wo die S&P-500-Futures lediglich 0,2 Prozent nachgaben. Noch am Freitag hatten Äußerungen von Fed-Chef Jerome Powell auf dem Jackson-Hole-Symposium für Kursgewinne gesorgt. Powell stellte eine …Den vollständigen Artikel lesen ...
