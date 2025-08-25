FRANKFURT (dpa-AFX) - Die Aktien der Lufthansa sind am Montag nach einem Pressebericht über einen geplanten Konzernumbau auf den höchsten Stand seit Dezember 2023 gestiegen. Gegen Mittag notierten die Papiere 1,0 Prozent im Plus bei 8,35 Euro und bauten damit ihre Gewinnserie im laufenden Jahr auf gut 35 Prozent aus. Seit ihrem Zwischentief im April haben sich die Titel der Fluggesellschaft sogar um mehr als die Hälfte verteuert.

Zuvor hatte das "Handelsblatt" von Details einer geplanten neuen Organisationsstruktur der Kranich-Linie berichtet. Demnach sollen die einzelnen Konzerngesellschaften Lufthansa Airlines, Swiss, Brussels Airlines und Austrian Airlines ab 2026 zentrale Aufgaben wie die Steuerung des Angebots, des Netzes und des Vertriebs an den Konzern abgeben. Ziele seien zufriedenere Passagiere und eine höhere Profitabilität im Premium-Bereich, zitiert die Zeitung aus einem ihr vorliegenden internen Schreiben. Ein Unternehmenssprecher bestätigte dem Blatt, dass gruppenweit daran gearbeitet werde, Effizienz und Profitabilität zu steigern.

Ein Aktienhändler verwies in einer ersten Reaktion darauf, dass die Lufthansa im zweiten Quartal schlechtere Ergebnisse abgeliefert habe als die British-Airways-Mutter IAG und die französisch-niederländische Air France-KLM . Die Umsetzung der Pläne und die Zustimmung der Führungskräfte wären von entscheidender Bedeutung, da sich die Zuständigkeiten innerhalb der Managementteams verschöben, ergänzte er./edh/stw/mis