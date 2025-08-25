München (ots) -In EDDINGTON zeichnet Ausnahmeregisseur Ari Aster das Porträt einer Kleinstadt in New Mexico, die sich in ein Spiegelbild der gespaltenen amerikanischen Gegenwart verwandelt. Eingebettet in eine Zeit von Pandemie, Machtkämpfen und eskalierender Gewalt entwickelt sich ein atmosphärischer Thriller - hochkarätig besetzt mit Joaquin Phoenix ("Joker", "Beau is Afraid"), Pedro Pascal ("The Last of Us", "Fantastic Four: First Steps"), Emma Stone ("Poor Things", "La La Land") und Austin Butler ("Elvis", "Dune: Part Two"). EDDINGTON feierte seine Weltpremiere im Wettbewerb der Internationalen Filmfestspielen in Cannes.Der Trailer gibt einen Einblick in Ari Asters provokanten und ebenso eindringlichen neuen Film.Frühling 2020 in New Mexico. Die Pandemie hat auch die verschlafene Kleinstadt Eddington im Griff. Dort stehen sich der Sheriff Joe Cross (Joaquin Phoenix) und der Bürgermeister Ted Garcia (Pedro Pascal) in einem Kampf gegenüber, der die Stadt zu zerreißen droht. Als ein Mord die fragile Ordnung erschüttert, nimmt die Gewalt ihren Lauf.EDDINGTON - die vierte Zusammenarbeit des visionären Ausnahmeregisseurs und Autors Ari Aster ("Beau is Afraid", "Midsommar") mit dem Erfolgsstudio A24 - feierte Weltpremiere im Wettbewerb der Internationalen Filmfestspiele von Cannes. Ari Asters Thriller spielt im Frühling 2020 und ist geprägt von kollektiver Pandemie-Erfahrung und der Ermordung George Floyds. Entstanden ist eine düstere Abrechnung mit der US-Gegenwart und zugleich das Porträt einer tief gespaltenen Gesellschaft. In den Hauptrollen brilliert ein hochkarätiges Star-Ensemble: Neben Oscar®-Gewinner Joaquin Phoenix ("Joker", "Beau is Afraid") und Pedro Pascal ("The Last of Us", "Narcos") auch Oscar®-Gewinnerin Emma Stone ("Poor Things", "La La Land") und der Oscar®-nominierte Austin Butler ("Elvis", "Dune: Part Two").Pressekontakt:PR (Print, TV, Hörfunk):Anja Oster, Linda Heckel und Leonie BayerTelefon: +49 30 - 263 959 590E-Mail: team@just-publicity.comOnline-PR:Nina Schattkowsky und Hanna FeuersteinTelefon: +49 30 - 50 93 13 420Email: info@just-publicity-online.comOriginal-Content von: LEONINE Studios, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/136327/6103569