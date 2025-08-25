© Foto: Siegra Asmoel - imageBROKERXRP kippt nach der Fed-Euphorie durch Gewinnmitnahmen ins Minus, doch hinter den Verlusten lauert die Chance auf eine nachhaltige Wende.Die Euphorie um XRP währte nur kurz. Nachdem der Token am Freitag infolge der dovishen Rede von Fed-Chef Jerome Powell bei der Jackson-Hole-Konferenz bis auf 3,10 US-Dollar kletterte, ist der Schwung inzwischen verpufft. Montagmittag notierte XRP bei 2,93 US-Dollar und damit 3,13 Prozent im Minus. Aktuell liegt XRP damit 23,4 Prozent unter seinem Allzeithoch (Stand: 12:00 Uhr MESZ). Euphorie nach Fed-Signal verpufft Jerome Powells Worte in Jackson Hole hatten die Erwartungen an eine Zinssenkung im September befeuert und für einen kräftigen Schub bei …Den vollständigen Artikel lesen ...
