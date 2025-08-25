Der Goldpreis hat in den vergangenen Monaten für Schlagzeilen gesorgt. Mit Notierungen von über 3.400 US-Dollar je Feinunze erreichte das Edelmetall neue Rekorde und liegt seit Jahresbeginn rund 30 Prozent im Plus. Während Anleger den Höhenflug feiern, konnten viele Goldminen-Aktien noch nicht im gleichen Tempo zulegen - und eröffnen damit attraktive Einstiegschancen.Die aktuelle Goldpreis-Rally wird getragen von massiven Zentralbankkäufen, allen voran durch China, von geopolitischen Unsicherheiten ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2025 Der Aktionär