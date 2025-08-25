Daimler Buses hat zehn Elektrobusse des Modells Mercedes-Benz eCitaro an die Stadtwerke Bonn (SWB) ausgeliefert. Zudem hat Daimler Buses auch die zugehörige Ladeinfrastruktur auf dem SWB-Betriebshofs Friesdorf eingerichtet. Teils wird per CCS2 geladen und teils per Pantograph. Die zehn E-Busse hatten die SWB im Frühjahr 2024 bei Daimler Buses bestellt. Damals hieß es noch, die Akkusysteme der Busse hätten jeweils eine Gesamtkapazität von 396 kWh. ...Den vollständigen Artikel lesen ...
