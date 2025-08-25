© Foto: Soeren Stache/dpaDie Stimmung in deutschen Unternehmen zeigt sich unerwartet freundlich, trotz Strafzöllen und schrumpfender Wirtschaftsleistung. Ein Hoffnungsschimmer. Jetzt hängt alles an Investitionen, Reformen und dem Export.Die deutsche Wirtschaft sendet nach Monaten trüber Daten ein erstes Lebenszeichen. Der Ifo-Geschäftsklimaindex kletterte im August auf 89,0 Punkte, nach 88,6 Zählern im Juli. Damit erreichte das Barometer den höchsten Stand seit 15 Monaten - ein Ergebnis, das von vielen Analysten nicht erwartet worden war. Besonders die entscheidenden Erwartungen der Unternehmen hellten sich auf und schnellten auf 91,6 hoch, den höchsten Stand seit dreieinhalb Jahren. Das ist nicht nur eine …Den vollständigen Artikel lesen ...
