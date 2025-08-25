Was für ein Freitag: Nach der Rede von Fed-Chef Jerome Powell ging es mit dem Goldpreis sprunghaft nach oben. Auch Silber reagierte positiv. Der Grund: Die Chancen auf eine Zinssenkung im September sind gestiegen. Aktuell gehen laut dem Fed Watch Tool 83,3 Prozent der Befragten von einem Zinsschritt nach unten am 17. September aus.Die Zinssenkung schien eigentlich schon vor zwei Wochen beschlossene Sache zu sein. Schwache Arbeitsmarktdaten signalisierten eine Abschwächung der US-Konjunktur. Doch ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2025 Der Aktionär