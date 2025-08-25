Remagen (ots) -Das Programm für den diesjährigen Rechtskommunikationsgipfel (https://rechtskommunikationsgipfel.de/) (RKG) von Consilium und prmagazin steht. Der jährliche Fachkongress gastiert am 13. November 2025 im Haus der Commerzbank am Brandenburger Tor (Pariser Platz 1, 10117 Berlin). Los geht's mit einem Get-Together am Vorabend.Der Rechtskommunikationsgipfel ist die größte Veranstaltung ihrer Art in Deutschland. Bei dem eintägigen Event tauschen sich Kommunikationsprofis aus Unternehmen, Organisationen und Kanzleien, Juristen, Wirtschafts- und Fachjournalisten sowie Berater über die neuesten Trends in der Litigation-PR, Krisenkommunikation und -prophylaxe aus und diskutieren aktuelle Fälle.Zu den Referenten zählen in diesem Jahr prominente Persönlichkeiten wie Bundesjustizministerin Stefanie Hubig, Heckler & Koch-CEO Jens Bodo Koch, der ehemalige Bundesfinanzminister und frühere FDP-Chef Christian Lindner sowie Ex-Regierungssprecher Steffen Hebestreit (Detailprogramm s.u.). Beim Get-Together am Vorabend sowie zwischen den Vorträgen und Bühnengesprächen gibt es Gelegenheit zum Netzwerken.Der RKG findet bereits zum achten Mal statt. 2017 gastierte das Event in Berlin (https://rechtskommunikationsgipfel.de/rechtskommunikationsgipfel-2017-in-berlin.html) (Gastgeber: Deutsche Bahn), 2018 in Frankfurt am Main (https://rechtskommunikationsgipfel.de/rechtskommunikationsgipfel-2018-in-frankfurt.html) (Commerzbank), 2019 in München (https://rechtskommunikationsgipfel.de/rechts-kommunikations-gipfel-2019-in-muenchen.html) (Munich Re), 2021 - nach einer coronabedingten Zwangspause - wieder in Berlin (https://rechtskommunikationsgipfel.de/rechtskommunikationsgipfel-2021-in-berlin.html) (Deutsche Post DHL), 2022 in Frankfurt am Main (https://rechtskommunikationsgipfel.de/rechts-kommunikations-gipfel-2022-in-frankfurt.html) (Commerzbank), 2023 in München (https://rechtskommunikationsgipfel.de/rueckblicke/rkg-2023-in-muenchen) (Munich Re) und 2024 in Berlin (https://rechtskommunikationsgipfel.de/rueckblicke/rkg-2024-in-berlin) (Commerzbank) .Für prmagazin-Abonnenten gelten reduzierte Teilnahmegebühren. Den ermäßigten Tarif kann auch in Anspruch nehmen, wer gleichzeitig mit der Anmeldung zum Rechtskommunikationsgipfel ein Jahresabonnement (https://prmagazin.de/abo-probeabo-einzelhefte/) für das prmagazin abschließt.>> Mehr Informationen (https://rechtskommunikationsgipfel.de)>> Direkt zur Anmeldung (https://rechtskommunikationsgipfel.de/anmeldung)+++Das Programm:Montag, 12. November 202519:00 Uhr: Get-Together bei Drinks und Fingerfoodinkl. RKG-Vorabendimpuls: "Zwischen Urteil und öffentlicher Meinung: Wie beschleunigte Verfahren die Demokratie stärken sollen" (Dr. Stefanie Hubig, Bundesministerin der Justiz)+++Dienstag, 13. November 202508:15 Uhr: Anmeldung mit Kaffee-Empfang09:00 Uhr: Begrüßung (Martin Wohlrabe, Geschäftsführer Consilium Rechtskommunikation)09:15 Uhr: Eröffnungsvortrag: "Zwischen Erwartung und Erklärung: Mediale Zeitenwende in der Kanzlerkommunikation" (Steffen Hebestreit, Regierungssprecher von Bundeskanzler a. D. Olaf Scholz)09:45 Uhr: "Amber Heard's attorney on litigation tactics and media realities in a transatlantic comparison of Johnny Depp vs Amber Heard" (Elaine Charlson Bredehoft, langjährige Anwältin von Amber Heard und Partnerin bei Charlson Bredehoft Cohen Brown & Nadelhaft)10:30 Uhr: Kaffeepause11:00 Uhr: Keynote: "Message, Momentum und bloß keine Missverständnisse - Kommunikationsbeobachtungen aus der Spitzenpolitik" (Christian Lindner, Bundesminister der Finanzen a. D. und Bundesvorsitzender der FDP a. D.)11:45 Uhr: "Deutschland nach der Zeitenwende - Mediale Herausforderungen und Chancen auf dem Weg zur Sicherheitsarchitektur von morgen" (Dr. Jens Bodo Koch, CEO Heckler & Koch - im Gespräch mit Martin Wohlrabe, Consilium)12:15 Uhr: Mittagessen14:00 Uhr: "Demokratie, Menschenrechte und Öffentlichkeit: Herausforderungen bei der Rechtswahrung in digitalen Räumen" (Stefan von Raumer, Präsident Deutscher Anwaltverein | Josephine Ballon, CEO HateAid - im Gespräch mit Maximilian Herke, Consilium)14:45 Uhr: Kaffeepause15:15 Uhr: "Rechtsstaatlichkeit als Kommunikationsthema - Chance und strategischer Imperativ für Unternehmen" (Klaus Heiermann, Mitglied des Vorstands der ARAG | Dr. Kirsten Saßmann, Head of Group Legal Corporate Finance Commerzbank - im Gespräch mit Maximilian Schwärecke, Consilium)15:45 Uhr: "Öffentliche Verurteilung trotz Unschuldsvermutung - mediale Verantwortung und juristische Aufarbeitung in der Causa Gelbhaar" (Stefan Gelbhaar, ehem. Bundestagsabgeordneter Bündnis 90/Die Grünen | Fabian Bauer, LL. M., Counsel SKW Schwarz - im Gespräch mit Daria Gladkov, Consilium)16:45 Uhr: Ende der Veranstaltung>> Mehr Informationen (https://rechtskommunikationsgipfel.de/gipfel2025)>> Direkt zur Anmeldung